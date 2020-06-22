В селе Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошел пожар. В настоящее время пожар локализован, но продолжает тлеть трава.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, вчера около 21:00 вечера пожар был локализован на площади 3 гектара.

По состоянию на утро 22 июня наблюдается тление травы, пней и древесины. К тушению привлечены 11 человек и 3 единицы техники лесного хозяйства.

Отметим, что в этом году в Чернобыльской зоне были масштабные лесные пожары, к тушению которых привлекались сотни спасателей. Огонь тушили несколько недель.

Позже стало известно, что от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадали около 5% территории заповедника.

Напомним, что правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.