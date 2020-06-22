Жители микрорайона Терновка в Николаеве пожаловались, что неизвестные проникают в админздание в микрорайоне по улице Сергея Цветко 10, а также разрушают и воруют оставленные в здании музейные экспонаты.

Об этом НикВести рассказали местные жители.

Отмечается, что ранее в этом здании работала библиотека, музей Болгарской общины, а также располагалось администрация микрорайона Терновка, которые сейчас закрыты. От музея в здании остались экспонаты.

— Он там был (музей - прим.) на первом этаже. Сейчас он закрыт и там просто лежат экспонаты. Их бьют, воруют — вот в таком состоянии там всё. В другом крыле библиотека работала. Там на втором этаже была администрация микрорайона Терновка, - рассказали жители.

Местный житель добавил, что в здании с 2017 по 2018 года проводился ремонт, однако со временем работы были прекращены, а все помещения остались без охраны. Сейчас неизвестные неоднократно проникают в помещения, воруют экспонаты, бьют стёкла.

— Здание в 2017 году начали ремонтировать, до конца 2018 делали, а потом прекратили работы. Оно до сих пор стоит, оно не охраняемое никем. Раньше был забор, но в этом году он рухнул и теперь любой может зайти на территорию. С одной стороны там котлован. Двери были стеклянные, но их выбили и зашли в помещение... Последний раз проникали в здание недавно. В течение двух месяцев, - говорится в сообщении.

Также неравнодушные жители микрорайона отметили, что экспонаты из помещения бывшего музея перенести некуда, а по поводу охраны здания «никто никуда не обращался».

— Обращались по поводу ремонта, потому что какой смысл в охране, надо его чтобы отремонтировать. Нет у нас других зданий, куда это (экспонаты из музея - прим.) можно было бы перенести. Библиотеку в Дом культуры — это максимально, чего можно было достичь. По поводу охраны (здания - прим) никто никуда не обращался, - подытожили активисты.

Он добавили, что по поводу ремонта обращались в Администрацию района, бывшему нардепу Александр Жолобецкому и нынешнему нардепу Игорю Копытину, однако это не дало результатов.

Напомним, что Черноморский национальный университет имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской в Николаеве и сделать из него университетскую клинику.