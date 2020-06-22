Сегодня, 22 июня в Николаеве от коронавируса умер 50-летний мужчина.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

— Должен сообщить плохую новость. Сегодня получил информацию о смерти николаевца от коронавирусной инфекции. Это человек 1970 года рождения. Проживал в Центральном районе. Заболевание почувствовал 10 июня, в больницу обратился 15 июня, где был подтвержден COVID-19. Госпитализирован в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней 17 июня. Ушел из жизни — 22 июня. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего, - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, что по состоянию на 22 июня в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 7 — летальных.