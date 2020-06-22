За последние сутки в Николаевской области не зафиксировано новых случаев коронавирусного заболевания.

Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего по состоянию на утро, 22 июня, в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса.

— Николаев - 67 случаев

— Южноукраинск - 84 случаев

— Первомайск - 11 случаев

— Арбузинский район - 7 случаев

— Братский район - 3 случая

— Витовский район - 1 случай

— Вознесенский район - 42 случая

— Врадиевский район - 29 случаев

— Доманевский район - 70 случаев

— Казанковский район - 1 случай

— Кривоозерский район - 10 случаев

— Николаевский район - 1 случай

— Новоодесский район - 38 случаев

— Очаковский район - 1 случай

— Снигиревский район - 1 случай

За последние сутки никто не выздоровел, всего выздоровели 265 человек. 7 человек умерло от последствий COVID-19.

Напомним, в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.