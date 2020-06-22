За последние сутки в Николаевской области не зафиксировано новых случаев коронавирусного заболевания.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 22 июня, в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса.
— Николаев - 67 случаев
— Южноукраинск - 84 случаев
— Первомайск - 11 случаев
— Арбузинский район - 7 случаев
— Братский район - 3 случая
— Витовский район - 1 случай
— Вознесенский район - 42 случая
— Врадиевский район - 29 случаев
— Доманевский район - 70 случаев
— Казанковский район - 1 случай
— Кривоозерский район - 10 случаев
— Николаевский район - 1 случай
— Новоодесский район - 38 случаев
— Очаковский район - 1 случай
— Снигиревский район - 1 случай
За последние сутки никто не выздоровел, всего выздоровели 265 человек. 7 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.
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За последние сутки в Николаевской области не зафиксировано новых случаев коронавирусного заболевания.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 22 июня, в Николаевской области зарегистрировано 366 подтвержденных случаев коронавируса.
— Николаев - 67 случаев
— Южноукраинск - 84 случаев
— Первомайск - 11 случаев
— Арбузинский район - 7 случаев
— Братский район - 3 случая
— Витовский район - 1 случай
— Вознесенский район - 42 случая
— Врадиевский район - 29 случаев
— Доманевский район - 70 случаев
— Казанковский район - 1 случай
— Кривоозерский район - 10 случаев
— Николаевский район - 1 случай
— Новоодесский район - 38 случаев
— Очаковский район - 1 случай
— Снигиревский район - 1 случай
За последние сутки никто не выздоровел, всего выздоровели 265 человек. 7 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, в Украине на 9 часов 22 июня зафиксировано уже более 37 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19.