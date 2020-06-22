В России ФСБ задержала начальника районного отдела МВД РФ по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в работе на СБУ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что полицейский задержан в рамках уголовного дела о государственной измене.

По данным контрразведки ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

Украинская спецслужба информацию пока не комментировала.

Напомним, что военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.