В России ФСБ задержала начальника районного отдела МВД РФ по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в работе на СБУ.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Отмечается, что полицейский задержан в рамках уголовного дела о государственной измене.
По данным контрразведки ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».
Украинская спецслужба информацию пока не комментировала.
Напомним, что военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
В России ФСБ задержала начальника районного отдела МВД РФ по Курской области Дмитрия Борзенкова. Его подозревают в работе на СБУ.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Отмечается, что полицейский задержан в рамках уголовного дела о государственной измене.
По данным контрразведки ФСБ, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».
Украинская спецслужба информацию пока не комментировала.
Напомним, что военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.