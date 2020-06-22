Возле села Банилов Выжницкого района Черновицкой области река Черемош прорвала дамбу — вода может затопить два населенных пункта.

Об этом сообщает управление водных ресурсов рек Прут и Сирет.

«По состоянию на 17:00 22 июня 2020 года в пределах сел Банилов и Слобода-Банилов Выжницкого района, на поврежденном участке дамбы № 5, произошел прорыв дамбы паводковыми водами реки Черемош, ожидается затопление населенных пунктов Банилов и Слобода-Банилов», — говорится в сообщении.

На место выехали спасатели и другие службы. В полиции области сообщают, что правоохранители перенаправляют автотранспорт от опасных участков дороги и информируют население о возможной эвакуации.

Напомним, 1 мая в Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу Сардобинского водохранилища на востоке страны. Власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов почти 12 тысяч человек.