Возле села Банилов Выжницкого района Черновицкой области река Черемош прорвала дамбу — вода может затопить два населенных пункта.
Об этом сообщает управление водных ресурсов рек Прут и Сирет.
«По состоянию на 17:00 22 июня 2020 года в пределах сел Банилов и Слобода-Банилов Выжницкого района, на поврежденном участке дамбы № 5, произошел прорыв дамбы паводковыми водами реки Черемош, ожидается затопление населенных пунктов Банилов и Слобода-Банилов», — говорится в сообщении.
На место выехали спасатели и другие службы. В полиции области сообщают, что правоохранители перенаправляют автотранспорт от опасных участков дороги и информируют население о возможной эвакуации.
Напомним, 1 мая в Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу Сардобинского водохранилища на востоке страны. Власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов почти 12 тысяч человек.
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Возле села Банилов Выжницкого района Черновицкой области река Черемош прорвала дамбу — вода может затопить два населенных пункта.
Об этом сообщает управление водных ресурсов рек Прут и Сирет.
«По состоянию на 17:00 22 июня 2020 года в пределах сел Банилов и Слобода-Банилов Выжницкого района, на поврежденном участке дамбы № 5, произошел прорыв дамбы паводковыми водами реки Черемош, ожидается затопление населенных пунктов Банилов и Слобода-Банилов», — говорится в сообщении.
На место выехали спасатели и другие службы. В полиции области сообщают, что правоохранители перенаправляют автотранспорт от опасных участков дороги и информируют население о возможной эвакуации.
Напомним, 1 мая в Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу Сардобинского водохранилища на востоке страны. Власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов почти 12 тысяч человек.