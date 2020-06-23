В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках найдено тело еще одного человека. Спасатели нашли 5 погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Отмечается, что в 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.
— Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р, — говорится в сообщении.
Накануне вечером спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках найдено тело еще одного человека. Спасатели нашли 5 погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Отмечается, что в 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.
— Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р, — говорится в сообщении.
Накануне вечером спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.