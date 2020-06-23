В Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках найдено тело еще одного человека. Спасатели нашли 5 погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что в 03:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

— Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р, — говорится в сообщении.

Накануне вечером спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.