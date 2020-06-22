Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на столичных Позняках, в котором произошел взрыв, тело еще одного погибшего.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, согласно предварительной информации это мужчина.

Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.