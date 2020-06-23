За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз. Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Орехово, Попасная, Новозвановка, Хутор Вильный, Новотошковское, Катериновка, Широкино, Павлополь, Новомихайловка, Марьинка, Старогнатовка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских наемников.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.