В Чернобыльской зоне, вблизи села Ильинцы, третий день тушат пожар. Привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что 21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки — в тот же день пожар был локализован на площади 3 гектара.

По состоянию на 7 часов 23 июня всё ещё наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечены 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.