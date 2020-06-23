В Чернобыльской зоне, вблизи села Ильинцы, третий день тушат пожар. Привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, что 21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки — в тот же день пожар был локализован на площади 3 гектара.
По состоянию на 7 часов 23 июня всё ещё наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечены 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.
Напомним, что правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.
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В Чернобыльской зоне, вблизи села Ильинцы, третий день тушат пожар. Привлечено 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, что 21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки — в тот же день пожар был локализован на площади 3 гектара.
По состоянию на 7 часов 23 июня всё ещё наблюдается тление пней и древесины. К тушению привлечены 6 человек и 2 единиц техники лесного хозяйства.
Напомним, что правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.