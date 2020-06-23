В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки снова лабораторно подтвердились новые случаи заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19, из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Центр легочного здоровья у Львове и Криворожская инфекционная больница - по 1 сотруднику ВСУ, Косовская центральная районная больница - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, отметили в командовании.

Всего по состоянию на 23 июня в Вооруженных силах Украины заражены коронавирусом 154 человека. За время пандемии выздоровели 266 человек, а летальных случаев — 5. На изоляции находится 415 военных.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.