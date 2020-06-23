За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро вторника, 23 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 38 074 человек, из них 16 956 выздоровели, летальных исходов — 1035.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.

С 5 июня Кабмин разрешил полноценную работу кафе и ресторанов в рамках ослабления карантина.

С 10 июня с определенными ограничениями разрешено работать базам отдыха, гостиницам и учреждениям культуры. Также открываются пункты пропуска на Донбассе, они будут работать в ограниченном режиме.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение и открыла пункты пропуска во всех аэропортах.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что последствия пандемии коронавирус будут ощущаться еще десятилетия.