Сегодня во Львовской области из-за сильных дождей вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, речка Туринка вышла из берегов около трех часов ночи и подтопила около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция.

В частности, они оказывают необходимую помощь жителям села, следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают правопорядок.

Как отмечается, с помощью лодок спасатели помогли уже трем человекам, из них один нуждался в медицинской помощи.

Правоохранители призывают водителей временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дидушичи — Заречное, Баня Лисовецкая — Ланы Соколовские. Также участками дорог между селами Ланы Соколовские — Малые Дедушичи и Подорожне — Заречное. Там из-за наводнения временно ограничено движение транспорта.

Напомним, что из-за интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в 8 областях Украины подтопило жилые дома, улицы, дороги, повалило деревья и повредило кровли.