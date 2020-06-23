Из-за интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в 8 областях Украины подтопило жилые дома, улицы, дороги, повалило деревья и повредило кровли.

Об этом заявляют в Министерстве внутренних дел.

В частности, непогода бушует в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях.

В Черновицкой области произошел прорыв дамбы № 5 на реке Черемош, протяженностью 10 м, а также подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 «Черновцы-Верховина», протяженностью 50 м. Движение там восстановили, жертв и пострадавших нет.

Подразделения спасателей в целом откачали 4 тыс. 940 м куб. воды. Всего к работам привлекали 527 человек и 137 единиц техники.

В МВД утверждают, что правоохранители проводят разъяснительную работу с населением областей, также наладили сотрудничество с соответствующими службами по оказанию помощи людям, предотвращают мародерство.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди. Их прогнозируют еще, как минимум, на два последующих дня. Из-за этого поднимается уровень воды в реках, разливы рек подтапливают жилые дома, домохозяйства.

— В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги. ГСЧС привлекает все службы взаимодействия, дорожные службы, нам помогает полиция. Привлекаем управления водного хозяйства и совместными усилиями с органами власти стараемся не допустить человеческих жертв и минимизировать последствия стихии, - рассказывает начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Он также отметил, что на территорию области передислоцирован вертолет ГСЧС для мониторинга и оказания помощи.

Также в МВД сообщают, что на Львовщине в районе села Заречное разлилась река Туринка. В результате наводнения около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек подтоплены. С помощью лодок и спасательных жилетов спасли 3 человека, из них 1 обратилась за медицинской помощью (состояние шока).

Напомним, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях Украины.