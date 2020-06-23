В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Об этом сообщается в данных ГСЧС.

—По состоянию на 07:00 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Житомирская – 72, Киевская – 52, Черниговская – 29, Ивано-Франковска – 29 Черкасская – 19, Черновицкая – 5 и Кировоградская – 3, – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях.