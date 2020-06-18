В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

— По состоянию на 07:00 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская – 34, Житомирская – 27 и Киевская – 8. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, – говорится в сообщении.

Кроме того, 17 июня на территории 3 областей (Винницкая, Одесская, Ровенская) вследствие непогоды произошло частичное повреждение кровель 21 жилого дома и здания поселкового совета, падения 2 деревьев, подтоплено 5 жилых домов, 18 дворов, 5 колодцев и частично размыто улицу протяженностью 0,3 км.

Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распылены и убраны, откачано 628 м3 воды. От ГСЧС привлекалось 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, что в Украине из-за непогоды в ночь с 14 на 15 июня были обесточены почти 180 населенных пунктов в 9 областях.