В Украине из-за непогоды в ночь с 14 на 15 июня были обесточены почти 180 населенных пунктов в 9 областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

— В ночь с 14 на 15 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская — 93, Киевская — 28, Черниговская — 21, Луганская — 19, Донецкая — 5, Тернопольская — 5, Черновицкая — 3, Кировоградская — 2 и Запорожская — 2, — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.