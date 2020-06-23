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Завтра, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление близлежащих территорий. В частности, речь идет о затоплении сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.
Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.
В Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».
По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.
Как сообщалось, до утра 24 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди и грозы, наводнение будет усиливаться. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила красный уровень опасности.
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Завтра, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление близлежащих территорий. В частности, речь идет о затоплении сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.
Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.
В Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».
По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.
Как сообщалось, до утра 24 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди и грозы, наводнение будет усиливаться. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила красный уровень опасности.