Завтра, 24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего возможно затопление близлежащих территорий. В частности, речь идет о затоплении сел Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района.

Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

В Черновцах возможно затопление рынков «Калиновский» и «Добробут».

По данным ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской и Закарпатской областях.

Как сообщалось, до утра 24 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди и грозы, наводнение будет усиливаться. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила красный уровень опасности.