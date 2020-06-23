До утра 24 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди и грозы, наводнение будет усиливаться. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила красный уровень опасности.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В Ивано-Франковской области по состоянию на вечер 23 июня на территории 13 районов в 84 населенных пунктах подтоплено: 866 домохозяйств; 604 жилых дома; 210 приусадебных участков; 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов; размыто 15340 метров дорог; произошло 9 оползней; разрушено 280 м береговых линий. Также с 29 населенными пунктами отсутствует дорожное сообщение.

В Закарпатской области произошло подтопление 70 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Также подтоплены 40 га пастбищ между селами Сокирница и Стебливка Хустского района.

Кроме этого состоялись переливы через автодороги в Раховском районе.

В Черновицкой области в Выжнице разрушено тело дамбы на реке Черемош, водой снесено берегоукрепления (габионы). Силами ГСЧС во взаимодействии со службой водного хозяйства проводятся мероприятия по укреплению берега.

Вблизи Банилова Выжницкого района произошел порыв дамбы № 5 в результате чего подтоплено 18 домохозяйств в селе Банилов и 10 домохозяйств в селе Слобода Банилов.

На хуторе Белый Поток этого же района произошел оползень на территорию частного домохозяйства.

Во Львовской области в селе Заречное Стрыйского района, разлилась река Турянка.

Подтоплено около 100 жилых домов, 105 хозяйственно-нежилых сооружений, недействующая школа, ветеринарный пункт, 2 продуктовых магазина, клуб-библиотека.

Напомним, из-за повышения уровня воды в реке Тиса и затопления дороги полностью утрачено межобластное сообщение «Закарпатье — Ивано-Франковск» в пределах Раховского района. Трасса государственного значения «Мукачево — Рогатин» перекрыта сотрудниками полиции в ряде сел района.

Сегодня во Львовской области из-за сильных дождей вышла из берегов речка Турянка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Также сообщалось, что из-за интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в 8 областях Украины подтопило жилые дома, улицы, дороги, повалило деревья и повредило кровли.