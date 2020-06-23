Из-за повышения уровня воды в реке Тиса и затопления дороги полностью утрачено межобластное сообщение «Закарпатье — Ивано-Франковск» в пределах Раховского района. Трасса государственного значения «Мукачево — Рогатин» перекрыта сотрудниками полиции в ряде сел района.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области на странице в Facebook.

«Из-за повышения уровня воды в реке Тиса полностью утрачено межобластное сообщение Закарпатье — Ивано-Франковск в пределах Раховского района. В связи с тем, что уровень воды в местных водоемах значительно повысился, река Тиса разлилась на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Движение на трассе полностью перекрыто сотрудниками полиции в населенных пунктах Костылевка, Рахов, Белин, Квасы и Ясиня — для недопущения аварийных ситуаций и содействие в ликвидации последствий непогоды.

Также произошел выток воды на дорогу между населенными пунктами Тересва и Кривое Тячевского района Закарпатья. Движение по участку было временно ограничено. На местах стихийного бедствия работает личный состав отделений полиции, по состоянию на сейчас движение в Тячевском районе восстановлено.

Напомним, сегодня во Львовской области из-за сильных дождей вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Также сообщалось, что из-за интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в 8 областях Украины подтопило жилые дома, улицы, дороги, повалило деревья и повредило кровли.