Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафуют на 153 евро за нарушение требований карантина — он пришел в церковь без маски.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

«Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и членов его окружения оштрафуют примерно на 153 евро за нарушение приказа Минздрава о ношении масок в закрытых помещениях, после того как 23 июня Борисов посетил церковь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф также должны будут заплатить журналисты, фотографы и члены съемочной группы, которые также зашли в церковь без масок.

За день до этого Министерство здравоохранения Болгарии на фоне пренебрежения людьми правил карантина снова обязало граждан носить маски во время пребывания в закрытых помещениях.

Напомним, 10 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.