Хмельницкий горрайонный суд не смог приступить к рассмотрению вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского и требует истолковать может ли глава государства быть привлечен к ответсвенности, если по Конституции он является неприкосновенным.

Об этом сообщает Громадське.

Сегодня, 19 июня, Хмельницкий горрайонный суд должен рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Речь идет о посещении президентом и делегацией кафе в Хмельницком, когда это было запрещено из-за карантинных ограничений.

Судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкосновенным.

Напомним, 3 июня во время поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский вместе с участниками делегации посетили кафе, где выпили кофе внутри помещения, тем самым нарушая карантинные меры, запрещавшие посещение кафе. Соответствующее нарушение карантина предусматривает от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.

10 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.