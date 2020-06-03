Президент Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко посетили кафе в Хмельницком вопреки карантину.

Об этом пишет LB.ua.

«Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе», — сообщила его пресс-служба. «Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — говорится в инстаграме президента Украины.

При этом правительство Украины запрещает деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешено работать только летним площадкам, в том числе под тентами. За одном столом разрешено находиться не больше чем четырем посетителям одновременно.

Вместе с Зеленским за одним столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Посетители кафе должны находится в респираторах или защитных масках все время, кроме приема пищи.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения. Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский. Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.

Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи. Позже Николай Тищенко заявил о готовности его ресторана «Велюр» заплатить штраф, если он нарушил условия карантина.