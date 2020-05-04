Об этом Тищенко написал в Facebook.

— Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны я, Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина, - отметил он.

Подробности депутат пообещал рассказать позже.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский.

Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи.