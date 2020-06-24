Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Там отмечают, что накануне, 23 июня, СМИ распространили информацию о том, что в морскую воду возле затонувшего танкера «Делфи» снова вылились нефтепродукты и вода продолжает загрязняться.

Для проверки информации к месту нахождения судна выехали прокуроры, следственно-оперативная группа и представители одесского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины», департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и Государственной экологической инспекции в Одесской области.

— Во время осмотра места происшествия повреждения защитных бонов и факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi не установлено, в частности, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая, — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре говорят, что с помощью квадрокоптера специалисты установили, что затемнение воды является шлейфом природного происхождения. Также наличие нефтепродуктов не подтвердили предварительные результаты забора проб воды.

— Результаты контрольных проб воды в местах затемнения устанавливаются независимой лабораторией. Кроме того, ожидаются официальные выводы комиссии, которая обследовала побережье, — добавили в прокуратуре.

Напомним, на поверхности морской воды возле одесских пляжей «Отрада» и «Дельфин» 23 июня появились маслянистые пятна, подтверждающие новую утечку нефтепродуктов из полузатопленного танкера Delfi.