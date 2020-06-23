На поверхности морской воды возле одесских пляжей «Отрада» и «Дельфин» 23 июня появились маслянистые пятна, подтверждающие новую утечку нефтепродуктов из полузатопленного танкера Delfi.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области на своей странице в Facebook.

«Государственная экологическая инспекция в Одесской области относительно сложившейся аварийной ситуации с танкером Delfi в рамках компетенции сообщает: 23 июня 2020 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Одесской области обнаружены при обследовании акватории в районе подтопленного танкера Delfi отдельные маслянистые пятна и серая пленка серебристого цвета на поверхности воды (поврежденные боновые ограждения и т. п.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отобраны пробы морской воды в месте загрязнения и направлены в отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции. Согласно результатам исследований, установлено превышение нормативных значений предельно допустимой концентрации (ПДК) по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза".

С целью недопущения возникновения нарушений в сфере природоохранного законодательства Украины и избежания загрязнения акватории Черного моря инспекцией направлено письмо Одесского филиала ГП АМПУ относительно осуществления мер реагирования и приведения акватории в надлежащее состояние.

Ранее сообщалось, что в Одессе в районе пляжа «Дельфин», вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

Напомним, в ночь на 21 мая произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi, который сейчас принадлежит компании «Фактор групп лимитед».

Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.