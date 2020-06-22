В Одессе в районе пляжа «Дельфин», вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, сообщает Интерфакс-Украина.

— С танкера Delfi, затонувшего возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» еще 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза, - написал Андрей Малеваный.

По его словам, утечка нефтепродуктов была локализирована с помощью сорбентов, однако купаться в море пока запрещено.

— Танкер обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, он пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода, - подчеркнул Андрей Малеваный.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна, которому позже избрали меру пресечения.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже, собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.