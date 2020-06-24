В городе Галич, Ивано-Франковская область, затопило районную больницу. Больных эвакуируют. Среди них есть инфицированные коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Ивано-Франковской области с инспекцией.

— Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть больные коронавирусом, - заявил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что ситуация в области критическая: «Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года».

По его словам, после обеда будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут приниматься решения для преодоления последствий стихии.

Напомним, что на Прикарпатье наводнение подтопило 4,5 тысяч домов и разрушила 90 мостов.