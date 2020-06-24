В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.

Об этом заявила эко-активистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook.

— В Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один сдвиг полностью преградил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Смещение прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшой карпатский озеро Кривое, — написала она.

По словам Лучейко, два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош.

Озеро до оползня Место где было озеро после оползня

Эко-активистка отметила, что озеро Кривое образовалось в 2008 году так же во время наводнения.

По данным сайта Ивано-Франковска, озеро Кривое в Верховине образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец.

За короткое время вода заполнила долину потока Кривец и образовала горное озеро в форме латинской S длиной 370 метров, шириной 50 и глубиной 10 метров. Местные жители считали Кривое туристической достопримечательностью.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности из-за непогоды.