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В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.
Об этом заявила эко-активистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook.
— В Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один сдвиг полностью преградил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Смещение прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшой карпатский озеро Кривое, — написала она.
По словам Лучейко, два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош.
Эко-активистка отметила, что озеро Кривое образовалось в 2008 году так же во время наводнения.
По данным сайта Ивано-Франковска, озеро Кривое в Верховине образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец.
За короткое время вода заполнила долину потока Кривец и образовала горное озеро в форме латинской S длиной 370 метров, шириной 50 и глубиной 10 метров. Местные жители считали Кривое туристической достопримечательностью.
Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности из-за непогоды.
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В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое.
Об этом заявила эко-активистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook.
— В Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один сдвиг полностью преградил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Смещение прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшой карпатский озеро Кривое, — написала она.
По словам Лучейко, два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош.
Эко-активистка отметила, что озеро Кривое образовалось в 2008 году так же во время наводнения.
По данным сайта Ивано-Франковска, озеро Кривое в Верховине образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец.
За короткое время вода заполнила долину потока Кривец и образовала горное озеро в форме латинской S длиной 370 метров, шириной 50 и глубиной 10 метров. Местные жители считали Кривое туристической достопримечательностью.
Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности из-за непогоды.