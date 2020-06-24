Действующий президент Республики Косово Хашим Тачи обвиняется в военных преступлениях. Обвинительный акт против Тачи подал спецпрокурор Международного суда по преступлениям в Косове.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Помимо Тачи, в совершении военных преступлений и преступлений против человечества обвиняются еще 9 человек. Их подозревают в убийствах, пытках, преследованиях и похищениях людей.

— В обвинительном акте утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, - отметили в прокуратуре.

Обвинительное заключение подается как «результат длительного расследования, которое может доказать озвученные обвинения вне всякого сомнения».

Президент Косова Хашим Тачи руководил антисербскими силами во время войны в Косове в конце 1990-х годов.

Военные преступления в Косово расследовались Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В 2017 году Трибунал прекратил свое существование, вместо него создали Специальный международный суд по преступлениям в Косове.

Напомним, что в Косово состоялась очередная ротация военнослужащих объединенных сил ВСУ, которые в составе международных сил КФОР будут осуществлять миротворческую миссию.