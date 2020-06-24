Количество зараженных коронавирусом на крупнейшем немецком мясокомбинате компании Tönnies превысило 1700 человек. Всего на заводе работает 7 тысяч сотрудников.

Об этом сообщает DW.

Мясокомбинат расположен на западе Германии в округе Гютерсло и является одним из крупнейших в Европе. Неделю назад число положительных тестов среди сотрудников составляло несколько сотен, на данный момент известно о заражении по меньшей мере 1700 человек.

Вспышка на мясокомбинате является крупнейшей с момента ослабления карантина в Германии. При критической норме в 50 зараженных на 100 тысяч населения в округе Гютерсло этот показатель увеличился до 338 на 100 тысяч жителей.

По мнению немецких вирусологов, на мясокомбинате идеальные условия для распространения коронавируса.

— В охлажденных цехах, в которых разделываются туши, люди работают бок о бок, соблюдать предписанную дистанцию в полтора метра практически невозможно. К тому же из-за шума работники, чтобы услышать друг друга, вынуждены кричать, что резко повышает концентрацию аэрозоля в выдыхаемом воздухе, а ведь коронавирус передается именно воздушно-капельным путем. Низкие же температуры повышают его устойчивость, — отмечает издание.

Сейчас точно неизвестно, сколько контактных лиц общались з зараженными работниками комбината. В двух округах — Варендорфе и Гютерсло, усилили карантин: снова закрыты музеи, школы и детские сады, а жителям запрещают собираться группами более двух человек.