Ежедневный показатель новых случаев COVID-19 в США накануне достиг 34 700, вплотную приблизившись к уровню в 34 800 случаев, зафиксировано 9 апреля — периоду первого месяца пандемии.

Об этом свидетельствует последняя статистика, обнародованная Университетом медицины имени Джона Хопкинса, передает Укринформ.

Так, по данным учреждения, в течение вторника, 23 июня, в стране было официально подтверждено 34,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим COVID-19. Большие вспышки заболеваний наблюдались в США только дважды 9 апреля (34800 зарегистрированных новых случаев), а также 24 апреля (36400).

В то же время указывается, что по крайней мере пять американских штатов южной части США установили рекорды ежедневной заболеваемости, среди которых — Аризона, Калифорния, Миссисипи, Невада, Техас.

Всего же в Соединенных Штатах пока зафиксировано 2,348 млн случаев заболевания COVID-19. При этом более 121,2 тысячи человек умерли, более 647,5 тысячи человек выздоровели.

Как сообщалось, по данным сайта Worldometers, по состоянию на 24 июня в мире зарегистрированы 9 422 664 случая коронавируса, из них 481 433 летальных. Выздоровели 5 092 575 пациентов.

Напомним, по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новыхслучаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области. В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная.