24 июня в мире диагностировали 173 061 заражений COVID-19, умерло 3338 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В США за минувшие сутки диагностировали 39064 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии — 40995, в Индии — 16870, России — 7176, Мексика — 6288 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 153 странах мира.

23 июня в мире диагностировали 164 062 заражения COVID-19, умерло 5465 пациентов.

Как сообщалось, ВОЗ ожидает к концу недели 10 миллионов случаев COVID-19 в мире.