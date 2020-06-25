В Черновицкой области по состоянию на 22:00 24 июня подтопило 42 населенных пункта в семи районах области. После 20:00 вода в Пруте начала спадать.

Об этом в Facebook сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

— По состоянию на 22:00, 24 июня подтоплено 42 населенных пункта, 729 домов и 712 подвалов затоплено 1892 приусадебные участки, повреждены 916,85 га сельскохозяйственных угодий, отселено 131 человек, из них 41 ребенка, — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды и наводнения повреждены больше 12 километров дорог и 17 мостов.

— Затруднено или отсутствует автотранспортное сообщение с 7 населенными пунктами (Долгополье, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун Путильского района, хутор Серафинець Вижницкого района), — добавили в Черновицкой ОГА.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы по укреплению поврежденных участков дамбы № 15Б в селе Банилов и дамбы № 21 в Вижнице.

Спасатели помогают подвозить воду, продукты питания для местного населения из подтопленных населенных пунктов и откачивают воду из домов.

В то же время на странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что уровень воды в реке Прут за последние часы начал снижаться.

Если в 20:00 уровень воды в Пруте возле Черновцов достигал 6 метров 52 сантиметра, то уже в 22:00 этот показатель опустился 6 метров 35 сантиметров.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пообещал «не оставить в беде» пострадавшие от паводков районы. Он считает, что на преодоление последствий может потребоваться не один миллиард гривен.