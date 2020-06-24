Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны.
Об этом он заявил в видеообращении.
— Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны, — сказал Владимир Зеленский.
Он обратился ко всем пострадавшим, заверив, что государство не оставит пострадавших в беде.
— Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое, — сказал Владимир Зеленский.
Президент заявил, что пострадавшим от паводка регионам будет выделена финансовая помощь.
— Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также заверил, что в Украине будет разработана стратегия, которая решит проблему паводков навсегда.
— В ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить комплексно проблему паводков, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что стратегия будет направлена на решение этой проблемы навсегда, или «хотя бы на десятилетия вперед».
Ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны.
Об этом он заявил в видеообращении.
— Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны, — сказал Владимир Зеленский.
Он обратился ко всем пострадавшим, заверив, что государство не оставит пострадавших в беде.
— Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое, — сказал Владимир Зеленский.
Президент заявил, что пострадавшим от паводка регионам будет выделена финансовая помощь.
— Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский также заверил, что в Украине будет разработана стратегия, которая решит проблему паводков навсегда.
— В ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить комплексно проблему паводков, — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что стратегия будет направлена на решение этой проблемы навсегда, или «хотя бы на десятилетия вперед».
Ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.