Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в западных областях страны.

Об этом он заявил в видеообращении.

— Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны, — сказал Владимир Зеленский.

Он обратился ко всем пострадавшим, заверив, что государство не оставит пострадавших в беде.

— Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое, — сказал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что пострадавшим от паводка регионам будет выделена финансовая помощь.

— Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также заверил, что в Украине будет разработана стратегия, которая решит проблему паводков навсегда.

— В ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить комплексно проблему паводков, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что стратегия будет направлена на решение этой проблемы навсегда, или «хотя бы на десятилетия вперед».

Ранее сообщалось, что Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.