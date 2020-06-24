Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 24 июня относительно чрезвычайной ситуации на западе Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

«Области, Ивано-Франковская в том числе, определились с первой необходимой финансовой помощью. На комиссии мы протокольно зафиксировали эти вещи. Есть обращение от председателя Ивано-Франковской ОГА о начальной помощи в сумме 500 млн гривень на ликвидацию последствий наводнения и устранение угроз и опасности, существующих для людей. Также есть необходимость в 82 млн гривень дополнительно для восстановления дамб и берегов, которые были разрушены, и сейчас реки и потоки затапливают населенные пункты», — сказал Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что по результатам проведенной государственной комиссии ТЭБ и ЧС дано поручение в круглосуточном режиме непрерывно работать областным оперативным штабам в пяти областях.

«Общую сумму убытков внастоящее время еще не возможно посчитать, так как критическая ситуация продолжается, в отдельных горных районах сейчас осадки уменьшились, и ситуация становится немного лучше с точки зрения уровня воды, но в равнинной части вышла река Днестр из берегов, частично подтоплены государственные дороги международного значения, и ситуация продолжает оставаться напряженной», — сказал Денис Шмыгаль.

Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.

Напомним, Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.

Подтопления также начались в Винницкой области. В Укргидрометцентре сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области может подняться до опасных отметок из-за осадков 24-25 июня.