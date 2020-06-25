За минувшие сутки, 24 июня, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было», — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от н. п. Широкино российские наемники открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле хутора Свободный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

Ранее сообщалось, что за участие в деятельности террористической организации заочно приговорен к лишению свободы стрелок так называемой «7 отдельной мотострелковой бригады ДНР», уроженец послека Ольшанское Николаевской области.