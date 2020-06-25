По состоянию на 8 утра 25 июня спасатели продолжают ликвидировать последствия интенсивных дождей и поднятия уровня воды в реках в Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Ивано-Франковской области подтопленными остаются 234 населенных пункта в 16 районах: Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рожнятовский, Рогатинский, Снятинский, Тисменецкий, Тлумацкий районы, Ивано-Франковский и Яремчанский городские советы.

Всего спасатели эвакуировали из зон подтопления к родственникам или соседям 548 человек. Из подтопленных домов спасли 286 человек, а также отбуксировали 6 автомобилей с 11 людьми.

В общем из-за непогоды подтопило 10 тысяч 399 жилых домов и 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Спасатели уже откачали воду из 203 домов и одного акушерского пункта.

Также в области затопило 4 546 подвалов, 15 тысяч 610 приусадебных участков и 7 959 колодцев. Разрушены 149 км автодорог, 4146 м береговых укреплений и 90 мостов. Также повреждено 586 км автодорог и 169 мостов. Спасатели расчистили 7 участков автодорог от оползня и убрали 13 поваленных деревьев.

Жителям Верховинского, Тисменецкого и Тлумацкого районов доставили продукты, там отсутствует транспортное сообщение.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.