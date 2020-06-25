Сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, ДТП произошло около 4 часов ночи на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской. Во время столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF, который был загруженный песком, последний перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы.
На месте ДТП погиб водитель микроавтобуса и пострадали двое мальчиков 14 и 13 лет, которых с различными травмами госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже стало известно, что ребенка 14 лет не удалось спасти.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, что в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло ДТП с участием 5 авто — один человек пострадал.
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Сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается, ДТП произошло около 4 часов ночи на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской. Во время столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF, который был загруженный песком, последний перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы.
На месте ДТП погиб водитель микроавтобуса и пострадали двое мальчиков 14 и 13 лет, которых с различными травмами госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже стало известно, что ребенка 14 лет не удалось спасти.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, что в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло ДТП с участием 5 авто — один человек пострадал.