Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению голове херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата областного совета Алексею Левину, которое ранее было восстановлено из-за якобы давления Владислава Мангера на двух свидетелей по делу.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на прокурора по делу Андрея Синюка.
По его словам, сейчас собраны дополнительные материалы, ради которых 11 июня следствие восстанавливали, и вскоре материалы откроют стороне защиты.
— Выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно — обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства, — рассказал Андрей Синюк.
В то же время сегодня, 25 июня, суд должен рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.
11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу.
Ранее следствие установило, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил — пока не указано. Но, по предварительной информации, по подозрению Мангеру речь шла о предоставлении заказчиком 5,6 тысячи долларов за нападение на Гандзюк.
В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. Договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.
Правоохранители считают, что Левин дал Торбину 5 тысяч долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил и получил от Левина еще 2 тысячи долларов для укрытия.
Оба подозреваемых не признают своей вины. Владислав Мангер обвиняет в убийстве Екатерины Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению голове херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата областного совета Алексею Левину, которое ранее было восстановлено из-за якобы давления Владислава Мангера на двух свидетелей по делу.
Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на прокурора по делу Андрея Синюка.
По его словам, сейчас собраны дополнительные материалы, ради которых 11 июня следствие восстанавливали, и вскоре материалы откроют стороне защиты.
— Выполнено все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия конечного процессуального решения, а именно — обращение в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства, — рассказал Андрей Синюк.
В то же время сегодня, 25 июня, суд должен рассмотреть продление срока содержания под стражей Алексею Левину (Москаленко), впрочем, из-за отсутствия адвокатов заседание отложили.
11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу.
Ранее следствие установило, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которая якобы мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил — пока не указано. Но, по предварительной информации, по подозрению Мангеру речь шла о предоставлении заказчиком 5,6 тысячи долларов за нападение на Гандзюк.
В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. Договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.
Правоохранители считают, что Левин дал Торбину 5 тысяч долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил и получил от Левина еще 2 тысячи долларов для укрытия.
Оба подозреваемых не признают своей вины. Владислав Мангер обвиняет в убийстве Екатерины Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.
Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.
Ранее все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.
Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.