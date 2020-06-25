В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела — Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. Договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта — Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

Правоохранители считают, что Левин дал Торбину 5 тысяч долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин просил и получил от Левина еще 2 тысячи долларов для укрытия.

Оба подозреваемых не признают своей вины. Владислав Мангер обвиняет в убийстве Екатерины Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.