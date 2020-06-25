В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал автобус с пассажирами.
Об этом сообщают польские СМИ, передаёт Левый берег.
Авария произошла на мосту Грота-Ровецки. Автобус-«гармошка» пробил мостовое ограждение и рухнул вниз. Часть машины осталась висеть на перилах.
Президент Польши Анджей Дуда написал в своем Twitter о том, что есть много жертв.
Причины аварии пока неизвестны.
Уточняется, что погиб один человек, еще пятеро — госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего пострадало 17 человек.
Напомним, что сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.
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В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал автобус с пассажирами.
Об этом сообщают польские СМИ, передаёт Левый берег.
Авария произошла на мосту Грота-Ровецки. Автобус-«гармошка» пробил мостовое ограждение и рухнул вниз. Часть машины осталась висеть на перилах.
Президент Польши Анджей Дуда написал в своем Twitter о том, что есть много жертв.
Причины аварии пока неизвестны.
Уточняется, что погиб один человек, еще пятеро — госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего пострадало 17 человек.
Напомним, что сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.