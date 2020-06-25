В Варшаве сегодня, 25 июня, с виадука упал автобус с пассажирами.

Об этом сообщают польские СМИ, передаёт Левый берег.

Авария произошла на мосту Грота-Ровецки. Автобус-«гармошка» пробил мостовое ограждение и рухнул вниз. Часть машины осталась висеть на перилах.

Президент Польши Анджей Дуда написал в своем Twitter о том, что есть много жертв.

Причины аварии пока неизвестны.

Уточняется, что погиб один человек, еще пятеро — госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего пострадало 17 человек.

Напомним, что сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.