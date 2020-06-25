25 июня в Николаеве на шестом этаже жилого дома по улице 8-го Марта произошел пожар.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
«О пожаре спасателям сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма. На место прибыли дежурные караулы 3-й и 2-й пожарно-спасательных частей. Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Напомним, 1 мая в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Героев Украины в Николаеве. Спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух женщину 1957 года рождения и передали медикам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.
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25 июня в Николаеве на шестом этаже жилого дома по улице 8-го Марта произошел пожар.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
«О пожаре спасателям сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма. На место прибыли дежурные караулы 3-й и 2-й пожарно-спасательных частей. Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Напомним, 1 мая в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на проспекте Героев Украины в Николаеве. Спасатели вынесли из квартиры на свежий воздух женщину 1957 года рождения и передали медикам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Николаеве при пожаре бытового помещения в Ингульском районе едва не сгорел мужчина.