В Николаеве задержали 46-летнего ранее судимого мужчину, который вымогал 200 тысяч гривен несуществующего долга у бизнесмена.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Злоумышленник в прошлом году освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Сейчас задержанный позиционирует себя, как лицо, имеющее влияние на криминальную среду в регионе, а в местах лишения свободы он имел статус «смотрящего», — говорится в сообщении.

Спецоперация прошла 24 июня в кафе в микрорайоне Соляные, где николаевец назначил встречу предпринимателю. В задержании принимали участие следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления, оперативники Управления стратегических расследований в сопровождении спецназа КОРД и под процессуальным руководством областной прокуратуры. Подозреваемого задержали при передаче ему оговоренной части суммы.

У задержанного были сообщники. За искусственно созданную конфликтную ситуацию злоумышленники требовали от бизнесмена 200 тысяч гривен, и потерпевший систематически перечислял им деньги. Иначе ему угрожали физической расправой.

В прокуратуре Николаевской области добавили, что задержанный угрожал уничтожить имущество бизнесмена.

Полиция провела по местам проживания фигурантов санкционированные обыски. В результате изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.