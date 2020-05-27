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Вчера, 26 мая, в Николаеве правоохранители задержали двух местных жителей, которые угрожая физической расправой требовали у предпринимателя 50 тысяч гривен несуществующего долга.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.
— Злоумышленники задержаны непосредственно при получении второй части денег в размере 40 тысяч гривен, они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. В ближайшее время злоумышленникам будет сообщено о подозрении и будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух вымогателей, которые специализировались на «выбивании» с предпринимателей несуществующих долгов.
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Вчера, 26 мая, в Николаеве правоохранители задержали двух местных жителей, которые угрожая физической расправой требовали у предпринимателя 50 тысяч гривен несуществующего долга.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.
— Злоумышленники задержаны непосредственно при получении второй части денег в размере 40 тысяч гривен, они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. В ближайшее время злоумышленникам будет сообщено о подозрении и будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух вымогателей, которые специализировались на «выбивании» с предпринимателей несуществующих долгов.