Вчера, 26 мая, в Николаеве правоохранители задержали двух местных жителей, которые угрожая физической расправой требовали у предпринимателя 50 тысяч гривен несуществующего долга.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

— Злоумышленники задержаны непосредственно при получении второй части денег в размере 40 тысяч гривен, они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. В ближайшее время злоумышленникам будет сообщено о подозрении и будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Николаеве двух вымогателей, которые специализировались на «выбивании» с предпринимателей несуществующих долгов.