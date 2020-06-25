Утром 25 июня в Николаеве спасатели потушили пожар в кафе-пекарне на первом этаже жилого дома по улице Гонгадзе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место происшествия прибыли отделения двух пожарных частей. Оказалось, что горела одна из витрин кафе на первом этаже. Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров и не допустили распространение огня на другие помещения.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети кондиционера.

Напомним, 25 июня в Николаеве на шестом этаже жилого дома по улице 8-го Марта произошел пожар.