Взрыв в многоэтажном доме на Позняках в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Право на власть», пишет РБК-Украина.

Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

— Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании «Киевгоргаз». Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа, — сказал Антон Геращенко.

По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников «Киевгоргаза», то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.