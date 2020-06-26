В западных областях Украины наводнения подтопили 11 больниц. В этих больницах находятся больные коронавирусом.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Право на власть», пишет РБК-Украина.
По его словам, эвакуация больных из больниц не проводилась.
— Всего 11 больниц были подтоплены, но эвакуация не потребовалась, — сказал Максим Степанов.
Министр также отметил, что из больницы в городе Галич, где лечатся больные на COVID-19, действительно проводили эвакуацию пациентов. Однако это были три роженицы.
— Действительно, в больнице, которая находится в городе Галич, затоплены помещения. Мы начали готовиться к эвакуации. Были эвакуированы только три женщины-роженицы. Там находятся 9 больных (коронавирусом, — прим.). Но в эвакуации они не нуждаются, — сказал Максим Степанов.
Как сообщалось, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства после наводнения на Прикарпатье.
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В западных областях Украины наводнения подтопили 11 больниц. В этих больницах находятся больные коронавирусом.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Право на власть», пишет РБК-Украина.
По его словам, эвакуация больных из больниц не проводилась.
— Всего 11 больниц были подтоплены, но эвакуация не потребовалась, — сказал Максим Степанов.
Министр также отметил, что из больницы в городе Галич, где лечатся больные на COVID-19, действительно проводили эвакуацию пациентов. Однако это были три роженицы.
— Действительно, в больнице, которая находится в городе Галич, затоплены помещения. Мы начали готовиться к эвакуации. Были эвакуированы только три женщины-роженицы. Там находятся 9 больных (коронавирусом, — прим.). Но в эвакуации они не нуждаются, — сказал Максим Степанов.
Как сообщалось, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства после наводнения на Прикарпатье.