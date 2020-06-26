Одна из главных причин затопления населенных пунктов — застройка пойм и прибрежно-защитных полос, которая прямо запрещена водным кодексом.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает корреспондент Укринформа.

«Одна и главная причина этих затоплений населенных пунктов — это застройка пойм, застройка прибрежно-защитных полос. Во-первых, она запрещена, прямо запрещена водным кодексом на малых реках — это 25 метров, на средних 50 метров, на больших 100 метров. Если уклон более 3%, то она (расстояние от воды, — прим.) еще удваивается», — сказал Роман Абрамовский.

Как он отметил, все эти застройки на малых реках — это памятники взятке. Вместе с тем, осадки которые выпали в Карпатском регионе превысили все возможные показатели.

«Действительно, осадки, которые выпали в Карпатском регионе за 23-24 июня, они превышали все возможные показатели порядка 250-300 мм было осадков. Если говорить о причинах паводков, именно паводков, а не наводнений, то надо сказать, что есть несколько причин. Действительно, у нас существует такая причина относительно вырубки лесов законной и не законной, а точнее если говорить, то, в принципе, нерегулируемой. Потому что главная проблема, как я уже выяснил для себя — это сплошные санитарные рубки, которые якобы выполняются в законных рамках, но часто они не соответствуют ни законодательству, ни процедурам оценки воздействия на окружающую среду, ни другим процедурам в том числе технического регулирования. Так это одна из причин, но не главная», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что, к примеру, буковые леса поглощают за месяц 150-200 мл воды, тогда как хвойные леса поглощают примерно 50-100мм. на месяц.

«Только за два дня была практически 150-200 мм — это месячная норма. Есть еще несколько причин. Что действительно варварски происходит вырубка лесов. Варварскими методами. Езда по дну рек, горных рек малых, они просто теряют свою прочность и когда идет паводок уходит не только вода, а летит и камни и остатки от рубок и т. д. Но такое большое количество осадков леса бы не сдержали. Конечно нет. Они бы возможно часть воды сдержали, но это было бы 5-7%», — заверил чиновник.

Также он рассказал, что в Украине ученые выводят саженцы деревьев, которые лучше поглощают воду. К примеру, по словам министра, шотландская сосна, которая в большинстве висаджувалась во времена СССР — это не панацея.

«Она очень склонна к пожарам и быстро переходит в верховой пожар, которую потом очень трудно загасить, только авиация применяется. У нас тоже разрабатывают сорта сосен. Но панацея — это смешанные леса, где есть лиственні леса и сосны, и березы, и бук, и дубы. Конечно, в каждом регионе по-разному. Но смешанные леса — это панацея. И они практически не горят, очень мала статистика, очень мало пожаров в смешанных лесах в отличие от хвойных лесов именно шотландской сосны», — проинформировал Роман Абрамовский.

Напомним, прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства после наводнения на Прикарпатье.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.