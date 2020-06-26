Вчера, 25 июня, на территории Закарпатской области было зафиксировано два землетрясения в Тячевском и Иршавском районах.

Об этом сообщается на официальном сайте главного центра специального контроля.

В 11:43 в Тячевском районе произошло первое землетрясение, магнитудой по шкале Рихтера 1,1. Впоследствии, в 16:19, в Иршавском районе зафиксировали землетрясение, магнитудой по шкале Рихтера 2,3.

Источники землетрясений находились на глубине около 5 км и не несут никакой угрозы. По расчетам, отмечают в ГЦСК, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Добавляется, что на протяжении 2020 года уже было зарегистрировано землетрясения в Закарпатской области: 23 января, 19 апреля и 28 апреля с магнитудами 3,0; 3,1;1,5 и 2,7 соответственно.

Напомним, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,7.