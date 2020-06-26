Синоптики предупредили, что 26 июня в Карпатском регионе пройдут грозы, местами град и шквалы, ожидается подъем уровня воды в реках.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— По информации Украинского гидрометцентра 26 июня в Карпатском регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, 26-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 метра над уровнями на 8 часов 24 июня. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижения отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле поселка Любешов.

Напомним, что на Прикарпатье наводнение подтопило 4,5 тысяч домов и разрушила 90 мостов.

Паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.